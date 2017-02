Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta037/21.02.2017/15:05) - 7C Solarparken nimmt PV-Anlage mit 4,1-Mwp

in Großfurra (Thüringen) in Betrieb.



Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68 bzw. WKN: A2DAP2, ISIN

DE000A2DAP26), hat wie geplant eine neu errichtete Photovoltaik-Anlage mit 4.1

MWp in Großfurra (Thüringen) an das Stromnetz angeschlossen. Der Solarpark

wurde entwickelt, geplant und gebaut durch die IBC SOLAR AG aus Bad

Staffelstein. Die Anlage ist mit Modulen von Neo Solar Power und Wechselrichtern

von Sungrow ausgestattet. Dieses 4.1-MWp-Solarkraftwerk hatte im fünften

bundesweiten Ausschreibungsverfahren (August 2016) den Zuschlag für eine

20-jährige Einspeisevergütung durch die Bundesnetzagentur erhalten. Steven De

Proost, Chief Executive Officer der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Unmittelbar

nach dem Zuschlag für dieses Projekt hat unserer Partner IBC SOLAR AG mit dem

Bau angefangen mit der Zielsetzung, Ende Februar 2017 ans Netz zu gehen. Auch

die geplante Anlagenerweiterung (749 kWp) auf unserem Grundstück in

Grafentraubach wird von der IBC SOLAR AG gebaut werden, die gesetzliche

Vergütung erfolgt nach EEG 2017. Wir erreichen demnach schon bald das Ziel von

105 MWp, welches wir uns für das erste Semester gesetzt hatten."



Über 7C Solarparken

Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Solarkraftwerksbetreiber. Ihr

Portfolio umfasst derzeit ca. 104 MWp. Die meisten ihrer PV-Anlagen befinden

sich in Deutschland. Die Aktien des Unternehmens werden im regulierten Markt der

Börse Frankfurt (General Standard) notiert.



Aussender: 7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie), DE000A2DAP26 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



