Frankfurt - Agenturberichten zufolge hat der ivorische Kaffee- und Kakaorat CCC in einem Schreiben an die Regierung die zwischen Saisonbeginn am 1. Oktober 2016 und dem 29. Januar angelieferte Menge an Kakaobohnen auf 1,198 Mio. Tonnen beziffert, 7,5% höher als im Vorjahr, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.

