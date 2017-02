Kennen Sie aus dem Stand fünf DAX-Titel, die die technisch noch nicht überkauft sind?! Fangen wir mit EINEM an: Infineon, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Patrick Kesselhut von der Commerzbank sagt im Gespräch mit Antje Erhard, Infineon profitiere von vielen Geschäftsfeldern zum Beispiel dem Automobilbereich. Das sei aber auch das Risiko. Allein wenn man beachte, dass der Autoabsatz auch wieder stagnieren könne und die Aktie auch schon weit gelaufen sei. Auf der anderen Seite sei die E-Mobility vielversprechend -also Licht und Schatten. Was tun mit einer Aktie, die auf Jahressicht von schon 47 Prozent gewonnen hat? Hier die Antworten