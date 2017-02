Liebe Trader,

die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys befand sich in den letzten beiden Jahren in einem mittelfristigen Abwärtstrend und gab von ihren Hochs bei 88,50 Euro auf ein Verlaufstief von gut 32,90 Euro nach. Dabei verlor das Papier über 60 Prozent an Wert, konnte sich aber im Bereich der 2013'er Tiefs stabilisieren und in der ersten Jahreshälfte 2016 einen tragfähigen Doppelboden ausbilden. Das führte im weiteren Verlauf zu einer untergeordneten Aufwärtsbewegung zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 48,00 Euro - direkt zu Beginn des neuen Jahres brach Morphosys nachhaltig darüber aus und konnte dadurch ein größeres Kaufsignal etablieren. Allerdings schlug die Aktie nur wenig später in eine Seitwärtskonsolidierung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks um, welches im heutigen Handel dynamisch und regelkonform zur Oberseite aufgelöst worden ist. Damit festigt sich das zu Jahresbeginn etablierte Kaufsignal und dürfte nun weitere Kursgewinne für die nächsten Wochen sichern.

Long-Chance:

Zunächst einmal sollte der heutige Ausbruch noch mit einem eindeutigen Tagesschlusskurs oberhalb des symmetrischen Dreiecks bestätigt werden, nur dann sind weitere Kursgewinne an das Niveau von rund 55,00 Euro vorstellbar. Im weiteren Verlauf könnte es sogar weiter an die Dezemberhochs aus 2015 bei 58,72 Euro aufwärts gehen und ermöglich es als Anleger hiervon zu profitieren. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte zunächst aber nicht höher als die runde Marke von 50,00 Euro angesetzt werden. Ein Rückzug der Kursnotierungen unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie die symmetrische Dreiecksbegrenzung dürfte hingegen Verkaufsdruck aufbauen und Abgaben auf die darunter liegende 200-Tage Durchschnittslinie bei 45,49 Euro ermöglichen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 51,77 Euro

Kursziel: 55,00 / 58,72 / 60,00 Euro

Stopp: < 50,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,77Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Morphosys AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 51,77 Euro; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

