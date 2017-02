HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Jahreszahlen von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Stahlpreise zögen an und seine Schätzungen auch, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag./ajx/tav

