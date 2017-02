Morphosys hat bekannt gegeben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lanthio Pharma eine klinische Phase-1-Studie mit MOR107 begonnen hat. MOR107, ein selektiver Agonist des Angiotensin-II-Rezeptor vom Typ 2, ist ein Lanthipeptid-Wirkstoff aus der firmeneigenen Technologieplattform von Lanthio Pharma und zudem das erste Lanthipeptid in der klinischen Entwicklungspipeline von Morphosys. Wie Morphosys mitgeteilt hat, ist das Ziel der Studie, Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei gesunden männlichen Freiwilligen zu untersuchen. Diese erhalten im Rahmen der Studie subkutan steigende Einzeldosen von MOR107. Die Phase 1-Studie ist randomisiert, doppelt verblindet und placebokontrolliert. Sie wird in einem Studienzentrum in Großbritannien durchgeführt und soll zwischen 80 und 110 Probanden einschließen. Topline-Ergebnisse der Studie werden im zweiten Halbjahr 2017 erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...