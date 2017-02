Bad Marienberg - Die publity AG hat das ca. 47.000 m² große Multi-Tenant-Objekt "UNION CENTER" in Saarbrücken erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Büroimmobilie ist an bonitätsstarke Unternehmen vermietet und befindet sich in zentraler Lage der saarländischen Hauptstadt.

