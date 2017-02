Für einige der traditionellen Automobilhersteller ist der Umbruch vom Verbrennungs- zum Elektromotor ein steiniger Weg. Besonders Volkswagen hinke der Konkurrenz nach, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Daimler und BMW haben in diesem Kontext bereits interessantere und vielversprechendere Wege eingeschlagen. Für Kauper ist die Aktie von Volkswagen im Vergleich die spekulativere Wahl, dennoch ist er optimistisch für den weiteren Verlauf. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Grammer, Leoni, Paragon, LION E-Mobility, Puma und Under Armour. Das Interview finden Sie HIER