Obwohl der DAX in den vergangenen Jahren deutlich zulegen konnte, schrecken viele Anleger vor Engagements in Aktien zurück. Wer profitierte vom Kursplus des DAX, wohin fließen die Dividenden? Antworten des Vermögensverwalters Thomas Wüst, Valorvest, der zudem erklärt, welche Maßnahmen die Aktienkultur in Deutschland fördern könnten.