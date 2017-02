Lieber Leser,

die Aktie des Düsseldorfer Energieversorgers E.on startet in einem günstigen Marktumfeld mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche. Nach einer knapp zweimonatigen Erholungsrallye ist das Papier zuletzt etwas zum Erliegen gekommen. Um ein weiteres Kaufsignal zu entfachen, müsste der Widerstand im Bereich von 7,40 Euro gebrochen werden. An dieser Hürde war die Aktie Ende Januar mehrfach abgeprallt.

Leichten Rückenwind gibt es von der US-Investmentbank Morgan Stanley. ...

