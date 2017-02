Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US45245A1079 Imation Corp. 21.02.2017 US3771851033 Imation Corp. 22.02.2017 Tausch 10:1

CA85208X1087 Spriza Media Inc. 21.02.2017 CA85208X4057 Spriza Media Inc. 22.02.2017 Tausch 5:1