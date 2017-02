Mainz (ots) -



Eigentlich ist Star-Architekt Richard (Stephan Luca) der Arbeit wegen nach Kapstadt gekommen. Doch dann lernt er nicht nur die attraktive Anwältin Lara (Tanja Wedhorn), sondern auch den afrikanischen Jungen Keagan kennen. Beide fegen wie ein Wirbelsturm durch sein geordnetes Leben und sorgen dafür, dass Richard die Welt plötzlich mit anderen Augen sieht. Für den Film mit dem Arbeitstitel "Großer Freund, kleiner Freund" stehen Stephan Luca, Tanja Wedhorn, Likho Mango und viele andere seit vergangener Woche in Kapstadt vor der Kamera. Regie führt Michael Karen, das Drehbuch schrieben Marco Rossi und Kerstin Schütze.



In den Straßen Kapstadts rennt ein afrikanisches Kind vor den Wagen von Architekt Richard (Stephan Luca): Der zehnjährige Keagan Naki (Likho Mango), der verbotenerweise seltene Meeresschnecken gefischt hat, um diese auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, befindet sich auf der Flucht vor der Polizei. Als die Beamten nach Keagan suchen, deckt Richard den Jungen - und legt damit das Fundament zu einer ungewöhnlichen Freundschaft. Diese steht allerdings unter keinem guten Stern, denn Keagans Elternhaus liegt genau in dem Bezirk, das für eines von Richards Projekten geräumt werden soll. Keagans Vater weigert sich beharrlich, sein Grundstück zu verkaufen. Daran ändert selbst die faire Abfindung nichts, die die engagierte NGO-Anwältin Lara (Tanja Wedhorn) für die Bewohner des Viertels ausgehandelt hat. Denn weder Richard noch Lara ahnen, dass ein Familiengeheimnis die Nakis daran hindert, ihr Haus aufzugeben.



"Großer Freund, kleiner Freund" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Moviepool GmbH, München (Produzentin: Bernadette Schugg). Die Redaktion im ZDF liegt bei Beate Bramstedt. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis 13. März 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



