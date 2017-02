Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ist mit dem bisherigen Verlauf der geplanten Übernahme von Opel durch den französischen Autohersteller PSA Peugeot Citroen zufrieden. "Die Kooperation auf deutsch-französischer Basis kann wirklich ein Champion-Unternehmen hervorbringen und deswegen sind wir über diese Entwicklung sehr erfreut", sagte Nahles am Dienstag in Berlin. Nahles besuchte dort zusammen mit ihrer französischen Amtskollegin Myriam El Khomri das BMW-Motorradwerk in Spandau.

Nahles sagte, sie und ihre französische Amtskollegin glaubten beide zusammen, "dass daraus eine Win-Win-Situation geschaffen werden kann." Sowohl die deutschen als auch die französischen Werke könnten von der Entwicklung profitieren.

"Ich begrüße die Erklärung von Peugeot heute, dass sie sich an alle Vereinbarungen halten, die die Tarifverträge und die Standortsicherung betreffen", sagte Nahles. Vor allem begrüße sie, dass das Unternehmen den Dialog mit den Arbeitnehmervertretern suche und diesen fortsetzen wolle, betonte die SPD-Politikerin.

Sie lege Wert darauf, dass die Arbeitnehmer einbezogen würden, sagte Nahles. "Das ist zugesichert worden und wir werden das natürlich begleiten". Zunächst gehe sie aber davon aus, "dass das auf einem guten Wege ist und dass wir da zu einer guten Lösung kommen."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 10:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.