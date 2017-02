Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler wird künftig neben Kleintransportern auch Premiumautos in Russland produzieren. Der DAX-Konzern will ein Pkw-Werk für Mercedes-Benz errichten und dafür über 250 Millionen Euro investieren. Die ersten Fahrzeuge sollen ab 2019 im Esipovo Industrial Park vom Band laufen, wie die Daimler AG am Dienstag mitteilte. An dem Standort 40 Kilometer nordwestlich von Moskau sollen mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

"Russland ist für Mercedes-Benz ein strategisch wichtiger und absatzstarker Wachstumsmarkt", wird Mercedes-Produktionsvorstand Markus Schäfer in der Mitteilung zitiert. In dem Werk sollen SUVs sowie die E-Klasse Limousine hergestellt werden.

Daimler produziert bereits mit dem russischen Hersteller GAZ Kleintransporter der Marke "Sprinter" in Russland.

February 21, 2017

