FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwächelnder Euro und Rückenwind von der Wall Street haben dem Dax am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Der deutsche Leitindex stieg schon um die Mittagszeit auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Zum Handelsschluss stand er 1,18 Prozent höher bei 11 967,49 Punkten und damit so hoch wie zuletzt im April 2015. Zum Rekordwert von 12 390 Punkten aus dem selben Monat hat es der Dax nun nicht mehr weit.

Die schwache Gemeinschaftswährung habe dem Dax mit seinen vielen exportabhängigen Unternehmen Schützenhilfe gegeben, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die mögliche baldige US-Zinserhöhung spreche für einen weitere Euroschwäche. Zudem schürten die steigenden Ölpreise die guten Konjunkturerwartungen.

Die Nebenwerte-Indizes, die im Kielwasser der rekordfreudigen US-Börsen schon in den vergangenen Tagen Rekordhochs erreicht hatten, legten am Dienstag ebenfalls zu: Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, schloss 0,78 Prozent fester bei 23 636,39 Punkten und erreichte damit eine weitere Rekordmarke. Der TecDax gewann 1,07 Prozent auf 1919,56 Zähler - damit stand der Technologiewerte-Index so hoch wie zuletzt vor gut 16 Jahren./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0268 2017-02-21/17:52