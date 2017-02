Bellevue Group AG: Geplante Restrukturierung der Bank am Bellevue AG

Medienmitteilung

Küsnacht, 21. Februar 2017

Geplante Restrukturierung der Bank am Bellevue AG

Bank am Bellevue AG beabsichtigt die Einstellung ihrer Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten

Übrige Geschäftsaktivitäten der Bank am Bellevue nicht betroffen

Weiterentwicklung des Geschäfts für unternehmerische Privatkunden

Strategische Fokussierung der Bellevue Group auf Asset und Wealth Management

Die Bank am Bellevue AG ist seit längerer Zeit mit einer anhaltenden Ertragserosion in ihren Kernbereichen Brokerage und Corporate Finance konfrontiert, welche vom Verwaltungsrat mit diversen Massnahmen und Initiativen adressiert wurde. Der Verwaltungsrat hat die Situation unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen (anhaltender Margendruck, steigende regulatorische und technologische Anforderungen) laufend überprüft. In Wahrung seiner Verantwortung gegenüber allen Anspruchsgruppen, insbesondere den betroffenen Mitarbeitern, prüfte er verschiedene strategische Optionen. Eine zielführende Alternative liess sich nicht realisieren.

Nach sorgfältiger Abwägung gelangt der Verwaltungsrat zum Schluss, dass die Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Bank am Bellevue, ihre Brokerage- und Corporate-Finance-Dienstleistungen einzustellen. Damit verbunden wäre ein Abbau von bis zu 25 Arbeitsstellen. Mit den Mitarbeitenden wird unverzüglich das Konsultationsverfahren durchgeführt. Die Einstellung der entsprechenden Geschäftsaktivitäten soll in geregelter Form bis Mitte 2017 abgeschlossen sein und hätte einen einmaligen Restrukturierungsaufwand in der Grössenordnung von geschätzten CHF 3 - 5 Mio. zur Folge. Der Restrukturierungsaufwand soll vollumfänglich und erfolgswirksam dem laufenden Geschäftsjahr 2017 belastet werden.

Der bisherige CEO der Bank am Bellevue, Serge Monnerat, tritt per heute von seiner Funktion zurück. Ad interim wird André Rüegg, Group CEO, die CEO- Position der Bank am Bellevue übernehmen.

Die Bank am Bellevue erbringt weiterhin ihre Dienstleistungen, inklusive Handelsaktivitäten, für ihre sonstigen Kunden. Auch auf die anderen Geschäftsaktivitäten der Bellevue Group hat die geplante Restrukturierung keine Auswirkungen. Bellevue Asset Management und StarCapital verfolgen ihre bisherigen Geschäftsstrategien weiter. Der Aufbau des neu lancierten Standbeins Vermögensverwaltung für unternehmerische Privatkunden schreitet planmässig voran. Die strategische Ausrichtung der Bellevue Group fokussiert sich inskünftig auf das Asset und Wealth Management.

Die Publikation des Geschäftsberichts 2016 erfolgt am 28. Februar 2017.

Kontakt:

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Communications Telefon +41 43 244 81 51; juerg.staehelin@irfcom.ch

Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch

