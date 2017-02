Lieber Leser,

die Deutsche Bank-Aktie hat in den letzten Wochen etwas Luft geholt, nachdem es in den Monaten davor eine beachtliche Erholungsrallye zu bestaunen gab. In der Spitze legte der Anteilsschein des deutschen Branchenprimus um mehr als 80 Prozent zu. Seit Ende Februar konsolidiert das Papier in einer Bandbreite zwischen 18,00 und 19,00 Euro.

Das Für und Wider

Zuletzt hatte den Anlegern der erneute Milliardenverlust für das vergangene Geschäftsjahr spürbar auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...