Lieber Leser,

die BASF-Aktie scheint sich in dieser Woche weiter zu stabilisieren, nachdem sie einige Wochen zuvor den steilen Aufwärtstrend nur leicht korrigierte. In Anbetracht der gar nicht so positiven Nachrichtenlage und der anstehenden Veröffentlichung des Jahresberichtes am Freitag ist das auf den ersten Blick ungewöhnlich.

Doch die etwas prekäre Lage bei den fundamentalen Zahlen ist den Investoren schon seit den letzten Quartalsberichten bekannt. Das hat die Aktie dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...