Die letzten zwei Tage hat das Chartbild einen Anlauf angezeigt und heute haben wir den Ausbruch nach oben gesehen. Man sieht fast 200 Punkte ist der DAX gestiegen und nur die 12000 konnte ihn aufhalten. Die 12000 sind weniger charttechnisch ein Widerstand, sondern ein psychologischer. Auch mein Handelssystem war weiter long und hat den Ausbruch wenn man so will, angezeigt. Was auch immer jeder tradet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...