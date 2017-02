Proof of Concept verleiht der Softwareplattform für Netzwerk- und Anwendungsdienste Network Function Virtualization Infrastructure Software (NFVIS) von Cisco hohe Verfügbarkeit

StorMagic®, das Software Defined Storage-Unternehmen für hyperkonvergente Infrastruktur, hat heute die Technologiedemonstration der SvSAN-Software, die durch die Integration in die NFVIS von Cisco Hochverfügbarkeit für Filialnetzrouter bereitstellt, auf der Cisco Live in Berlin bekannt gegeben. Cisco hatte zuvor die allgemeine Verfügbarkeit für das Enterprise Network Compute System (ENCS) und NFVIS bekannt gegeben, das sowohl die zugrunde liegende Hardware von Netzwerkfunktionen ausführenden Anwendungen als auch von unternehmenskritischen Geschäftsanwendungen virtualisiert. StorMagic gehört zu Ciscos Preferred Solution Partner-Programm und seine virtuelle SAN-Vorzeigesoftware ist über die globale Preisliste von Cisco für eine Reihe von Cisco UCS-Servern und Netzwerkgeräten verfügbar.

Ab heute findet auf der Cisco Live Europe auf dem StorMagic-Stand E71 in Halle 3.2 eine Proof of Concept-Technologiedemonstration statt, die unter Verwendung von Ciscos NFVIS und der virtuellen Speichersoftware von StorMagic Hochverfügbarkeit demonstriert.

"Kunden und Partner von Cisco kommen bereits in den Genuss der Leistungsfähigkeit von StorMagic SvSAN mit Cisco UCS-Servern. Wir sind begeistert von Cisco NFVIS und wollten zeigen, wie leicht sich StorMagic SvSAN integrieren lässt, um Hochverfügbarkeit zu erzielen," sagte Hans O'Sullivan, CEO von StorMagic. "Enterprise-Kunden tun sich oft schwer damit, erschwingliche, leicht zu verwaltende Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in ihren Filialen, Niederlassungen und Remotestandorten zu finden. Die Technologiedemonstration von SvSAN mit NFVIS ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Cisco und StorMagic zusammenarbeiten, um Kundenanforderungen zu erfüllen."

Über StorMagic

StorMagic ist ein Software Defined Storage-Unternehmen, das eine hyperkonvergierte Infrastruktur für Wirtschaftsbetriebe und kleine und mittlere Unternehmen bereitstellt, die ihre IT modernisieren wollen. Das Angebot von StorMagic umfasst SvSAN, das kostengünstigste, zentral verwaltete virtuelle SAN, das ein physisches SAN überflüssig macht und die Server- und Softwareausgaben um bis zu 40 reduziert. SvSAN bietet Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit da, wo diese am meisten gebraucht werden in den Remotestandorten und Zweigniederlassungen, wo Kunden eine Verbindung mit der Marke eingehen.

Alle hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen der jeweiligen eingetragenen Eigentümer sein.

Website:

www.stormagic.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170221006412/de/

Contacts:

Presseanfragen:

StorMagic

James Clarke

james_clarke@stormagic.com

oder

Alle anderen Anfragen:

info@stormagic.com