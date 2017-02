The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2017



ISIN Name



CA85208X1087 SPRIZA MEDIA INC.

LU0012091087 CANDR.EQ.L-EURO 50 INH.C

LU0113400328 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INH.C

LU0113400591 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INH.D

LU0191758126 BNPP L1-SAFE DE.W7 CD

LU0194605332 BNPP L1-SAFE NE.W10INH.C

LU0194607205 BNPP L1-SAFE DE.W10 CL.D.

USG2941DAA03 DTEK FINANCE 13/18 REGS

US45245A1079 IMATION CORP. DL-,01

XS0596918135 EDCON 11/18 REGS

XS0596919026 EDCON 11/18 REGS

XS0888936118 EDCON 13/18 REGS