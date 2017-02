NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Gute Geschäftsergebnisse aus dem Einzelhandel und gestiegene Ölpreise lieferten den Börsianern neue Argumente. Die Hoffnung auf Steuergeschenke und Wirtschaftsimpulse des neuen US-Präsidenten blieb ohnehin präsent.

Der Dow Jones Industrial schaffte es nach der Feiertagspause erstmals über die Marke von 20 700 Punkten bis auf 20 757 Punkte. Zuletzt lag der US-Leitindex mit 0,43 Prozent im Plus bei 20 713,75 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 2360,48 Punkte. Seine Rekord liegt nun bei 2366 Punkten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann nach einem Höchststand von 5352 Punkten zuletzt noch 0,26 Prozent auf 5338,30 Punkte.

Der US-Discountriese Walmart lockt in der Heimat wieder mehr Käufer in seine Läden. Die Kundenfrequenz habe im Weihnachtsgeschäft zugenommen, teilte der Konzern mit. Weltweit waren die Umsätze im vierten Geschäftsquartal (Ende Januar) um 1 Prozent gestiegen. Ohne Wechselkurseffekte hätte das Plus gar bei 3 Prozent gelegen, denn durch den starken Dollar blieb von den Auslandseinnahmen weniger beim Unternehmen hängen. Die Anleger konnten sich über ein Plus beim Aktienkurs von knapp 3,4 Prozent freuen.

Die Baumarktkette Home Depot stellte die Börsianer derweil mit deutlich mehr Gewinn ebenfalls zufrieden. Für die Aktien ging es um 0,8 Prozent aufwärts.

Auch Übernahmen werden weiter heiß diskutiert: Nach dem geplatzten Kauf von Unilever könnte sich Kraft-Heinz-Großaktionär 3G Capital schon bald ein neues Ziel vornehmen. Bis zu 15 Milliarden Dollar habe die Beteiligungsgesellschaft für Übernahmen in der Kasse, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Üblicherweise kommen dazu noch große Summen an Fremdkapital.

In Frage kommen könnte für 3G Capital beispielsweise ein Kauf des Milka-Herstellers Mondelez , der 2012 aus einer Abspaltung von Kraft Foods - damals noch ohne Heinz - hervorgegangen war. Analysten sehen auch die Konsumgüterkonzerne Colgate-Palmolive und Kimberly-Clark als potenzielle Kandidaten. Die Papiere von Mondelez gewannen gut 5 Prozent, während Colgate-Palmolive 1,3 und Kimberly-Clark rund 1,4 Prozent gewannen. Kraft-Heinz-Aktien gaben zuletzt um 3,6 Prozent nach.

Zudem will die Burger-King-Mutter Restaurant Brands die Fastfood-Kette Louisiana Kitchen schlucken. Deren Papiere schossen um 19 Prozent nach oben und Restaurant-Brands-Papiere gewannen 6,6 Prozent./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

