Essen (ots) - Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zur Neuregelung der Frauenförderung im NRW-Landesdienst ist eine weitere juristische Bauchlandung für Rot-Grün. Nach ähnlichen Entscheidungen in erster Instanz durch gleich mehrere Verwaltungsgerichte konnte in der Landesregierung eigentlich niemand damit rechnen, dass man mit dem angerichteten Beförderungschaos durchkommt.



Die verquere Idee, den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Bestenauslese im öffentlichen Dienst im Namen der Frauenförderung einfach aushebeln zu können, sollte nun schleunigst beerdigt werden.



Warum die unbestreitbare Benachteiligung vieler Frauen nicht durch eine angemessenere Berücksichtigung von Familienauszeiten in den dienstlichen Beurteilungen kompensiert wird, bleibt das Geheimnis dieser Landesregierung. Statt den handwerklichen Fehler einzugestehen und das Dienstrecht zurück in die parlamentarische Montagehalle zu holen, soll auch der Verfassungsgerichtshof in Gang gesetzt werden.



Diese ideologische Halsstarrigkeit geht zu Lasten von Männern und Frauen, weil der Rechtsstreit zum faktischen Beförderungsstopp in vielen Behörden geführt hat.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de