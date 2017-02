Zum dritten Mal verlieh der Finanzdienstleister firstfive den firstfive Award für die besten Vermögensverwalter. Was mussten die gerade in diesen turbulenten Zeiten können, Jürgen Lampe von firstfive? Nicht nur die Rallye der US-Börsen zeige: Aktien sind und bleiben ein Thema, sagt Jürgen Lampe von first five. Für die besten Vermögensverwalter, die sein Haus zum nunmehr dritten Mal gekürt hat, hieß das: breit diversifizieren. Doch wie kommt Gemessen werde die risikoadjustierte Performance (Sharpe Ratio) über 12, 36 und 60 Monate. Wer machte das Rennen? Mit welcher Strategie? Und wie sind die Vermögensverwalter für 2017 aufgestellt? Das und mehr hier im Interview.