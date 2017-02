Zum Einen erfordern die aufziehenden europäischen Wahlen Kasko-Schutz fürs Depot. Zum Anderen ist die Volatilität niedrig, günstige Konditionen sind erzielbar. Nicolai Tietze von der Deutschen Bank erklärt wie. Eine Kasko-Versicherung für den DAX, bis über die Wahlen in Frankreich hinaus? Nicolai Tietze von der Deutschen Bank erklärt im Gespräch mit Antje Erhard, wie das funktioniert. Und was es kostet für Teil- und Vollkasko, sprich für Put-Optionen mit kompletter oder Teil-Absicherung. Doch auch die niedrige Volatilität gelte es, in Münze umzusetzen: Prozentual zweistellige Renditen auf Sicht bis Jahresende seien möglich - auch abseits hochspekulativer Hebelprodukte...