Tagesausblick für 22.2.: DAX auf 2-Jahreshoch. ifo, Bayer und Tesla im Fokus1

Die Anleger waren heute in Partylaune und trieben den DAX® auf knapp 12.000 Punkte - dem höchsten Stand seit 2 Jahren. Gute Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in Europa und ein erneut schwacher Euro stützten die Aktienmärkte. Bei den DAX®-Titeln fiel erneut adidas (positive Analystenkommentare) auf. In der zweiten Reihe konnten die Biotechnologieaktien Medigene und Morphosys kräftig zulegen.

Morgen stehen eine Reihe von Unternehmensdaten an. Besonders im Fokus stehen dabei die Zahlen von Airbus, Bayer und Tesla. Charttechniker sollten die Aktien von BMW und thyssenkrupp im Auge behalten. Am Vormittag könnte der ifo den Märkten weiteren Schwung geben.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Airbus, Bayer, Fresenius, HP, Ströer, Telefonica Deutschland und Tesla Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen.

Wichtige Termine

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 31. Jan / 1. Feb.

Charttechnische Signale:



BMW - nach Stabilisierung bei EUR 85 Ausbruch über 10-Tage-Durchschnittslinie

E.On - Ausbruch aus dem Dreieck. Nächste Hürde bei EUR 7,40

Fresenius - Ausbruch über aufwärtsgerichtetes Dreieck. Treiben die Q4-Zahlen auf EUR 80?

thyssenkrupp - MACD dreht. Rebound bis EUR 24,40

Euro/Dollar - bricht unter 1,06 USD. Nächste Unterstützung bei 1,04 USD

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.700/11.750/11.800/11.880 Punkte.

Nach einem kurzen Dämpfer zu Handelsbeginn setzte der DAX® heute zum nächsten Sprint an und touchiert sogar die 12.000 Punktemarke. Swingtrader spekulieren jetzt möglicherweise auf einen Rücksetzer auf 11.880 Punkte. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis in den Bereich des Allzeithochs. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 11.700 Punkten Oberwasser bekommen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2016 - 21.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2012 - 21.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU6FJC 26,83 9.300 4,44 31.03.2017 DAX® Index HU7K87 15,82 10.400 7,52 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.02.2017; 17:35 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU7X54 18,45 13.800 6,52 31.03.2017 DAX® Index HU6JAB 7,49 12.700 16,32 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.02.2017; 17:36 Uhr

