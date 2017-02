Berlin (ots) - Unterstützung bekam Theatermann Martin Woelffer jetzt von einem Senator der Linkspartei, dessen Klientel wohl eher in die Volksbühne als ins Boulevardtheater geht. Zu Recht bemängelt der Verein "Rettet die Kudamm-Bühnen", dass mit dem jetzt erzielten Kompromiss, dem Abriss der beiden alten Bühnen, aber dem Erhalt des Standortes, ein Stück Kultur- und Theatergeschichte zerstört wird. Aber die Entscheidung dafür fiel viel früher, es war die Politik, die eine Unterschutzstellung der beiden historischen Theater abgelehnt hatte. Dass jetzt zumindest weiterhin am Boulevard Theater gespielt wird, Woelffer dafür finanziell in die Lage versetzt wird und es am Kudamm-Karree vorangeht, ist eine gute Nachricht. Und ein Verdienst des neuen Kultursenators Lederer.



