FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Tom Tailor quittierte Jahreszahlen mit einem Plus von 3 Prozent. Deutsche Wohnen gaben dagegen 1,5 Prozent ab, nachdem eine Wandelschuldverschreibung platziert und eine Kapitalerhöhung angekündigt wurde. Solarworld legten nach fast 60 Prozent Plus tagsüber weitere 4 Prozent zu. Das Unternehmen hatte den Verkauf seines eines Anteils am Lithium-Förderprojekt im Erzgebirge an Bacanora für 5 Millionen Euro mitgeteilt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.989 11.967 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

