Der weltweite Biobanking-Sektor wird bis zum Jahr 2018

erwartungsgemäß um 70 Millionen US-Dollar wachsen. Nach einem

Gespräch mit mehr als 50 Vertretern aus verschiedenen Branchen wurde

aber klar, dass es einige Hindernisse zu überwinden gilt, um diese

Prognose zu realisieren.



Zu den Schwierigkeiten für Biobanking-Profis zählen unter anderem

die Mobilisierung der finanziellen Mittel für die Biobank, die

Implementierung Zeit sparender Technologien, ein besseres Verständnis

des europäischen Rechtssystems und die Festlegung der besten

Outsourcing- bzw. Insourcing-Strategie für die jeweilige Biobank.

Profis im Bereich Compound-Management müssen hingegen andere

Herausforderungen bewältigen wie beispielsweise die zentrale

Entscheidungsfindung bezüglich Outsourcing und Insourcing anhand

einer Kostenanalyse, die Erforschung neuer IT-Lösungen, die bei der

Überwindung von Integrationsproblemen helfen können, sowie die

Einbindung neuer Strategien für das automatische Wägen, die Zeit

sparen und die Qualität verbessern können.



Vor dem Hintergrund des technischen Fortschritts gibt es beim

Management von chemischen Verbindungen und Biobanken immer mehr

Gemeinsamkeiten. Automatisierte Systeme sind vergleichbar oder

identisch, genau wie die Software zur Überwachung und Verwaltung der

Produkte. Die beiden Bereiche werden darüber hinaus von immer mehr

Pharmaunternehmen zusammengelegt und als eine Einheit betrachtet.



Angesichts der zunehmenden Angleichung zwischen Compound- und

Bioproben-Management freut sich Pharma IQ, der führende Veranstalter

von Events für die Pharmabranche, den neu aufgelegten Gipfel für

Compound- und Bioproben-Management (https://samplemanagement.iqpc.co.

uk/compound-and-biosample-management-2017?utm_source=prnewswire&utm_m

edium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=11314.011_pr&ut

m_content=text&mac=11314.011_pr&disc=11314.011_pr) anzukündigen. Vom

15.-17. Mai 2017 werden wir in London unsere traditionsreiche

Compound & Sample Management Konferenz und unser Global Biobanking

Event zu einer gemeinsamen Veranstaltung zusammenlegen. Unser

Publikum weiß um Schlüsselbereiche des gegenseitigen Lernens, mit

denen sich die eigenen Prozesse deutlich verbessern lassen. Und das

führt vielleicht schneller zum Forschungserfolg für den nächsten

Blockbuster.



Compound- und Bioproben-Management ist die angesehenste und

hochkarätigste Konferenz für Proben-Management der Branche. Als

einzige Konferenz ihrer Art bringt sie Compound-Proben-Manager und

Biobanking-Profis zusammen, um von anderen Branchen zu lernen und so

die Qualität zu maximieren, effektive Strategien für das

Datenmanagement zu entwickeln und bei Compound-Management und

Biobanking durch Outsourcing Kosteneinsparungen zu erzielen. Das

Programm finden Sie hier (https://samplemanagement.iqpc.co.uk/compoun

d-and-biosample-management-2017?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&u

tm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=11314.011_pr&utm_content=

text&mac=11314.011_pr&disc=11314.011_pr)



