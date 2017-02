Thyssenkrupp beendet sein teures Stahl-Engagement in Amerika: Das brasilianische Werk geht für 1,5 Milliarden Euro an den Luxemburger Stahlkonzern Ternium. Der Verkauf soll den Umbau des Unternehmens voranbringen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt beendet die Stahltochter von Thyssenkrupp endgültig die verlustträchtige Expansion nach Amerika. Wie der Essener Konzern am frühen Mittwoch mitteilte, wird das brasilianische Stahlwerk CSA für 1,5 Milliarden Euro an das in Luxemburg ansässige Unternehmen Ternium verkauft.

"Das ist ein wichtiger Meilenstein beim Umbau von Thyssenkrupp hin zu einem starken Industriekonzern", erklärte Vorstandschef Heinrich ...

