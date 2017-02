Zürich/Safenwil (ots) -



- Ein neues Mitglied der Range Rover-Familie - der neue Velar

nimmt den Platz ein zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport



- Land Rover bekräftigt seine Position als weltweiter Marktführer

im SUV-Segment



- Traditionsreicher Stammbaum: Der neue Velar erhielt seinen Namen

in Anlehnung an die ersten Range Rover-Prototypen des Jahres 1969



- Weltpremiere für den neuen Range Rover Velar am 1. März in

London



- Exklusiv auf dem Genfer Automobilsalon vom 9. - 19. März



Im Jahr 1970 begründete Land Rover mit dem Range Rover die Klasse

der Luxus-Geländewagen. Beinahe ein halbes Jahrhundert später macht

der britische 4x4-Spezialist erneut mit einer Innovation von sich

reden: Am 1. März feiert der neue Range Rover Velar seine

Weltpremiere, die mittlerweile vierte Baureihe in der Range

Rover-Modellfamilie. Der neue Velar zeichnet sich durch hochmoderne

Technologien und innovative Assistenzsysteme ebenso aus wie durch

seinen radikal neuen Designansatz. Mit seinem konsequent umgesetzten

Konzept visueller Reduktion präsentiert sich der Neuling als

fortschrittliches SUV, geprägt von purer Eleganz.



Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer: "Der neue Velar

ist der avantgardistische Range Rover. Er bereichert die Marke mit

einer neuen Dimension an Glamour, Modernität und Eleganz. Der Range

Rover Velar ist ein weiterer Schritt in der legendären Geschichte des

Range Rover."



Für jede Gelegenheit geeignet, für jedes Terrain gewappnet - der

neue Velar verkörpert in besonderer Weise die Land Rover-Markenwerte

des "Above and Beyond". Dazu gehören auch die Verwendung nachhaltiger

Materialien und die Integration hochentwickelter Technologien.



Bei der Namensgebung des neuen Velar greift Land Rover tief in die

grosse Geschichte des Range Rover zurück, denn bereits die ersten

Range Rover-Prototypen in den späten 1960er-Jahren trugen diesen

Namen.



Um die wahre Identität der damaligen Neuentwicklung zu

verschleiern, suchten die Land Rover-Entwicklungsingenieure nach

einem Tarnnamen für die 26 Vorserienmodelle des ersten Range Rover.

Sie wählten "Velar" - abgeleitet vom lateinischen "velare" für

"verhüllen" oder "verbergen".



Ausführliche Informationen zum neuen Range Rover Velar gibt Land

Rover am 1. März bekannt.



