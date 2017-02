ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft sein verlustreiches brasilianisches Stahlwerk CSA an Ternium. Der Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg zahle 1,5 Milliarden Euro, teilte Thyssenkrupp am frühen Mittwochmorgen in Essen mit. Da dies rund 900 Millionen Euro weniger ist als die Essener das Werk derzeit in der Bilanz bewerten, muss diese Summe abgeschrieben werden. Der Verkauf werde entsprechende Auswirkungen auf den Jahresüberschuss haben. Die Schulden können aber durch den Verkauf deutlich reduziert werden.

"Das ist ein wichtiger Meilenstein beim Umbau von Thyssenkrupp hin zu einem starken Industriekonzern", sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger. Das Geschäft soll bis zum 30. September abgeschlossen sein. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen es noch genehmigen. Tyssenkrupp hatte das brasilianische Stahlwerk in Santa Cruz nahe Rio de Janeiro im April 2016 komplett übernommen. Als alleiniger Eigentümer hoffte der Konzern, das verlustreiche Werk leichter verkaufen zu können.

Frühere Versuche, die 2010 in Betrieb genommene Anlage abzustoßen, waren auch an den komplizierten Eigentums- und Mitspracherechten bei der Tochter gescheitert./hme/DP/zb

ISIN DE0007500001

AXC0005 2017-02-22/04:58