Wacker Neuson SE Aktie: Kaufen - Signifikanter Ausbruch aus dem Seitwärtstrend!

Chartanalyse der Wacker Neuson SE - Aktie



Die Wacker Neusen SE Aktie befand sich in einem intakten langfristigen Seitwärtstrendkanal. Am 21.02.2017 hat die Aktie den Bereich dieser Seitwärtsbewegung nach oben verlassen. Dadurch hat sich das Chartbild eindeutig verbessert, denn die Wacker Neusen SE Aktie scheint am Beginn eines Trendwechsel zu stehen. Mit dem signifikanten Durchbruch aus dem Seitwärtstrendkanal wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktien-Positionen können nun unter Beachtung der Indikatorenanalyse aufgebaut werden. Erst mit einem Wiedereintritt in den Bereich des Seitwärtstrendkanals sollten Zukäufe zurückgestellt werden.