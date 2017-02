FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.095 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.189 EUR

F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.153 EUR

JB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.523 EUR

GWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.054 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.028 EUR

EJT1 XFRA GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.634 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.285 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.066 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.427 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.076 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.897 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.237 EUR

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.209 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.261 EUR

N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.298 EUR