FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GEC XETR US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.228 EUR

DBD XETR US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.095 EUR

CRA1 XETR AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.189 EUR

GUI XETR GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.279 EUR

DBAN XETR DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.200 EUR

2CU XETR US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.028 EUR

EJT1 XETR GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.634 EUR

PA2 XETR CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.024 EUR

GS7 XETR GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.271 EUR

RIO1 XETR GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.185 EUR