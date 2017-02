Pressemitteilung

22. Februar 2017 - N° 06

Jahresergebnis 2016

SCOR erzielt Konzernergebnis von 603 Millionen EUR, erhöht Dividende auf 1,65 EUR und beabsichtigt Aktienrückkäufe

SCOR erzielt 2016 hervorragende Ergebnisse und verbindet weiterhin Rentabilität mit Solvabilität, wodurch ihr Strategieplan "Vision in Action" erfolgreich begonnen wurde.

- Die gebuchten Bruttoprämien belaufen sich 2016 auf 13 826 Millionen EUR, was bei konstanten Wechselkursen einer Steigerung um 5,3% gegenüber 2015 entspricht (+3,0% bei aktuellen Wechselkursen), mit:

o einem hohen Beitrag von SCOR Global Life, deren gebuchte Bruttoprämien

im Berichtszeitraum 8 187 Millionen EUR erreichten (+8,3% bei konstanten

Wechselkursen bzw. +6,4% bei aktuellen Wechselkursen)

o einem Zuwachs der gebuchten Bruttoprämien von SCOR Global P&C auf 5 639 Millionen EUR Ende 2016, d.h. eine Steigerung um 1,2% bei konstanten Wechselkursen (-1,5% bei aktuellen Wechselkursen).

- SCOR Global P&C erzielt 2016 eine hohe technische Rentabilität, mit einer kombinierten

Netto-Schadenkostenquote von 93,1%.

- SCOR Global Life erreicht 2016 eine solide technische Marge von 7,0%, was die Neugestaltung des Produktportfolios im Einklang mit "Vision in Action" widerspiegelt.

- SCOR Global Investments verbucht 2016 eine solide Vermögensrendite von 2,9% und ist gleichzeitig auf gutem Wege, ihre Kapitalanlagepolitik gemäß "Vision in Action" umzusetzen.



- Die Kostenquote der SCOR-Gruppe bleibt gegenüber 2015 mit 5,0% des Prämienvolumens stabil.

- Das Konzernergebnis beläuft sich 2016 auf 603 Millionen EUR. Die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 2016 9,5%, bzw. 883 Basispunkte über dem risikolosen Zinssatz[1] (#_ftn1), unter Berücksichtigung von Auswirkungen der Senkung des Regelsatzes der französischen Körperschaftsteuer auf latente Steuern. Ohne diese Auswirkungen würde sich das Konzernergebnis 2016 auf 660 Millionen EUR belaufen und die Eigenkapitalrendite würde 10,4% betragen. Die Eigenkapitalrendite beträgt im zweiten Halbjahr 2016 10,6%, bzw. 12,5% unter Ausschluss der Auswirkungen auf latente Steuern.

- Das Geschäftsmodell führt zu einem äußerst hohen operativen Cashflow in Höhe von 1 354 Millionen in EUR zum 31. Dezember 2016, gegenüber 795 Millionen EUR zum 31. Dezember 2015. Neben der Generierung von hohen, wiederkehrenden Cashflows im Jahre 2016 ist dies auf einen Sonderfaktor zurückzuführen: SCOR Global P&C erhielt eine einmalige Rückzahlung eines von Zedenten gehaltenen Depots in Höhe von rund 300 Millionen EUR. Ohne diesen Sonderfaktor beträgt der 2016 generierte operative Netto-Cashflow 1,0 Milliarden EUR.



- Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 6 695 Millionen EUR, gegenüber 6 363 Millionen EUR zum 31. Dezember 2015, nach der im Mai 2016 erfolgten Ausschüttung der Dividenden für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 278 Millionen EUR. Dies entspricht einem Buchwert je Aktie auf einer Rekordhöhe von 35,94 EUR[2] (#_ftn2) zum 31. Dezember 2016, gegenüber 34,03 EUR zum 31. Dezember 2015.

- Der Verschuldungsgrad von SCOR liegt zum 31. Dezember 2016 bei 24,4%.



- Getragen von einer hervorragenden operativen Performance beträgt die geschätzte Solvabilitätsquote von SCOR 225% zum 31. Dezember 2016, gegenüber 211%[3] (#_ftn3) zum Jahresende 2015, und befindet sich folglich über dem optimalen Bereich von 185% bis 220% gemäß dem Strategieplan "Vision in Action".



- Für das Geschäftsjahr 2016 schlägt SCOR der Jahreshauptversammlung eine erhöhte Dividende von 1,65[4] (#_ftn4) je Aktie vor, ein Zuwachs gegenüber 1,50 EUR für das Geschäftsjahr 2015, was einer Ausschüttungsquote von 50,7% entspricht. Der Dividendenabschlag wird am 2. Mai 2017 erfolgen und die Dividendenzahlung wird am 4. Mai 2017 stattfinden.



- SCOR zieht in Betracht, möglicherweise Aktienrückkäufe in den kommenden 24 Monaten zu tätigen. Die Solvabiliätsquote der Gruppe übersteigt den optimalen Bereich und befindet sich auf einem hohen Niveau. Zudem wirken sich die robusten grundlegenden Bedingungen, die hervorragenden Ratings und das optimale Verschuldungsniveau positiv auf das Unternehmen aus. Dementsprechend ist es möglich, dass SCOR entsprechend der im Zusammenhang mit ihrer Solvenzskala vorgesehenen spezifischen Maßnahmen in Betracht zieht, ihr Wachstum zu beschleunigen (sofern ein solches Wachstum mit der Zielrentabilität aus "Vision in Action" übereinstimmt), ihr Risikoprofil anzupassen, das Dividendenwachstum zu erhöhen und/oder Aktienrückkäufe zu tätigen. Das überschüssige Kapital, das über den optimalen Bereich hinausgeht, beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf ca. 200 Millionen EUR. Die Bedingungen des Aktienrückkaufs (Betrag und Zeitpunkt) werden vom Vorstand festgelegt werden, im Einklang mit der Wachstumsentwicklung der SCOR-Gruppe.



- Des Weiteren setzt SCOR ihr Projekt zur Optimierung ihrer Geschäftseinheiten fort und geht davon aus, dass der Zusammenschluss von SCOR SE, SCOR Global P&C SE und SCOR Global Life SE[5] (#_ftn5) Anfang 2019 beendet wird. Die mit dieser Neuorganisation verbundenen potentiellen Einsparungen könnten bis zu 200 Millionen EUR an Solvenzkapital betragen.

Finanzkennzahlen der SCOR-Gruppe seit Jahresbeginn 2016 und im 4. Quartal 2016

In Millionen EUR (gerundet, bei aktuellen Wechselkursen) Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Gebuchte Bruttoprämien 13 826 13 421 +3,0% 3 610 3 425 +5,4% Kostenquote Gruppe 5,0% 5,0% 0,0 PP 5,2% 5,0% +0,2 PP Netto-Vermögensrendite 2,9% 3,1% -0,2 PP 3,0% 2,9% +0,1 PP Annualisierte Eigenkapitalrendite 9,5% 10,6% -1,1 PP 10,4% 10,0% +0,4 PP Konzernergebnis * 603[6] (#_ftn6) 642 -6,1% 165 150 +10,0% Eigenkapital ( zum 31.12) 6 695 6 363 +5,2% 6 695 6 363 +5,2% Kombinierte Schadenkostenquote P&C 93,1% 91,1% +2,0 PP 93,3% 92,2% +1,1 PP Technische Gewinnmarge Leben 7,0% 7,2% -0,2 PP 6,9% 7,2% -0.3 PP

(*)Konsolidiertes Konzernergebnis, Konzernanteil.

Ausblick der SCOR-Gruppe auf das Jahr 2017:

Durch die konsequente Umsetzung ihrer Strategie ist SCOR 2017 bestens positioniert, um ihre erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen:

Durch ihren hohen Diversifizierungsgrad ist SCOR bereit, die positiven Aussichten auf dem Rückversicherungsmarkt, sowohl im Bereich P&C als auch im Bereich Leben, gewinnbringend zu nutzen.

Insgesamt werden die vorhersehbaren Zinssatzerhöhungen SCOR zugutekommen.

SCOR hat eine sichere und fungible Kapitalbasis gebildet, was eine hohe finanzielle Flexibilität ermöglicht.

Denis Kessler, Chairman & Chief Executive Officer der SCOR: "2016 erzielt SCOR hervorragende Ergebnisse, die den Rentabilitäts- und Solvabilitätszielen ihres neuen Strategieplans "Vision in Action" entsprechen. SCOR hat ebenso ihr Geschäft ausgebaut, insbesondere mit der Expansion des Lebensgeschäfts in Asien sowie der Gewinnung zusätzlicher Marktanteile im Bereich P&C in den USA. Unterdessen ergreift die Unternehmensgruppe innovative Initiativen und entwickelt neue Tools zur Verbesserung der Vertragszeichnung und der Geschäftsführung. SCOR ist auf bestem Wege, ihre in "Vision in Action" festgelegten strategischen Ziele zu erreichen. Darüber hinaus setzt SCOR ihre Ausschüttungspolitik mit der Erhöhung der Dividende auf 1,65 EUR aktiv fort und beabsichtigt gegenwärtig Aktienrückkäufe."

*

* *

SCOR Global P&C erzielt in diesem Jahr aufs Neue eine hohe technische Rentabilität, mit einer kombinierten Netto-Schadenkostenquote von 93,1%

Die gebuchten Bruttoprämien von SCOR Global P&C belaufen sich 2016 auf 5 639 Millionen EUR, was einem Zuwachs um 1,2% bei konstanten Wechselkursen entspricht (-1,5% bei aktuellen Wechselkursen). Dies wurde durch ein gesundes Wachstum um 5,4% (+2,8% bei aktuellen Wechselkursen) im 4. Quartal 2016 erreicht. Im Quartalszeitraum wirkte sich der progressive Ausbau von SCOR Global P&Cs Marktanteilen in den USA positiv auf das Geschäft aus, im Einklang mit dem Strategieplan "Vision in Action".

Kennzahlen SCOR Global P&C:

In Millionen EUR (gerundet, bei aktuellen Wechselkursen) Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Gebuchte Bruttoprämien 5 639 5 723 -1,5% 1 405 1 367 +2,8% Kombinierte Schadenkostenquote 93,1% 91,1% +2,0 PP 93,3% 92,2% +1,1 PP

Nachdem die kombinierte Schadenkostenquote in den vergangenen zwei Jahren jeweils rund 91% betrug, bleibt die technische Rentabilität auch 2016 äußerst stark, mit einer kombinierten Netto-Schadenkostenquote von 93,1%. Gleichzeitig wurden technischen Rückstellungen über dem Best-Estimate-Level gehalten. Die Marge über dem Best-Estimate-Level befand sich zum Jahresende 2016 auf ähnlichem Niveau wie 2015, trotz der Auflösung von Rückstellungen im 2. Quartal 2016[7] (#_ftn7).

Die kombinierte Netto-Schadenkostenquote 2016 von 93,1% beinhaltet:

eine Basis-Schaden- und Provisionsquote von 80,9% [8] (#_ftn8) für 2016, gegenüber 82,1% im Geschäftsjahr 2015.



eine Netto-Schadenquote aus Naturkatastrophen von 5,5% für 2016 aufgrund einer Reihe mittelgroßer Schadenereignisse: in erster Linie handelt es sich dabei um den Großbrand in Fort McMurray in Kanada, dem Hurrikan Matthew in den USA und dem Kumamoto-Erdbeben in Japan.

Die "normalisierte" kombinierte Netto-Schadenkostenquote (mit einem Naturkatastrophenbudget von 6% und ohne die im zweiten Quartal erfolgten Auflösungen von Rückstellungen, die 0,8 Prozentpunkten entsprechen) liegt bei 94,4% zum Jahresende 2016 und entspricht folglich den aktuellsten Annahmen, die beim Investorentag 2016[9] (#_ftn9) bekanntgegeben wurden.

SCOR Global Life erzielt 2016 ein hohes Wachstum und eine solide Rentabilität, mit dem Ausbau des Geschäfts im Bereich Langlebigkeit sowie in der Region Asien-Pazifik

SCOR Global Life erzielt 2016 ein starkes Wachstum, mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 8 187 Millionen EUR, was gegenüber 2015 einem Zuwachs um 8,3% bei konstanten Wechselkursen entspricht (+6,4% bei aktuellen Wechselkursen). Zurückzuführen ist dies auf:

kontinuierliches Neugeschäft in sämtlichen Produktbereichen in der Region EMEA sowie auf dem amerikanischen Kontinent.

den Ausbau Ihres Geschäfts in der Region Asien-Pazifik, mit wachsendem Neugeschäft in den Bereichen Vorsorge und Finanzierungslösungen.

den erfolgreichen Abschluss neuer Langlebigkeitsverträge, womit SCORs Fähigkeit und Willen, ihre Erfahrungen für ein breites Spektrum an Transaktionen gewinnbringend zu nutzen, bestätigt werden.

SCOR Global Life erzielt 2016 eine solide Performance, wobei sich die technische Marge von 7,0% im Einklang mit den Annahmen aus "Vision in Action" befindet, dank:

profitablem Neugeschäft, mit einem höheren Anteil von Langlebigkeitsgeschäft im Produktportfolio.

einer gesunden Entwicklung des Bestandsportfolios, wobei die Ergebnisse den Erwartungen entsprechen.

Kennzahlen SCOR Global Life:

In Millionen EUR (gerundet, bei aktuellen Wechselkursen) Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Gebuchte Bruttoprämien 8 187 7 698 +6,4% 2 205 2 057 +7,2% Technische Gewinnmarge Leben 7,0% 7,2% -0,2 PP 6,9% 7,2% -0,3 PP

SCOR Global Investments erzielt 2016 eine solide Vermögensrendite von 2,9%

Im zweiten Halbjahr 2016 hat SCOR Global Investments die Kapitalanlagepolitik gemäß "Vision in Action" umgesetzt. Die Liquidität wurde um 3 Prozentpunkte gesenkt, der Anteil von qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen um 5 Prozentpunkte erhöht, und die Laufzeit des Anleiheportfolios von 4,0 auf 4,5 Jahre erhöht, gegenüber dem Stand zum 30. Juni 2016. Das Anleiheportfolio bleibt mit einer durchschnittlichen Bewertung von AA- qualitativ sehr hochwertig undweist derzeit keine Exponierungen aus Staatsanleihen in GIIPS-Staaten[10] (#_ftn10) bzw. aus französischen Staatsanleihen (Obligations Assimilables du Trésor) auf. Die Neupositionierung, die aus taktischen Gründen vor der US-Wahl und dem Referendum in Italien unterbrochen wurde, konnte Anfang 2017 bei guten Marktbedingungen wieder aufgenommen werden.

In einem von steigenden Zinssätzen und Inflation gekennzeichneten Umfeld profitiert SCOR Global Investments von ihrem einzigartigen Währungsmix, wobei 48% der gesamten selbst verwalteten Anlagen auf US-Dollar lauten, sowie von ihrem äußerst liquiden Portfolio: zum 31. Dezember 2016 betragen die für die kommenden 24 Monate erwarteten Cashflows 6,7 Milliarden EUR (einschließlich liquide Mittel, Coupons und Tilgungen).



Kennzahlen SCOR Global Investments:

In Millionen EUR (gerundet, bei aktuellen Wechselkursen) Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Anlagen insgesamt

- davon selbst verwaltete Anlagen insgesamt

- davon Gesamtbetrag der von Zedenten gehaltenen Fonds 27 731 27 552 +0,6% 27 731 27 552 +0,6% 19 226 17 963 +7,0% 19 226 17 963 +7,0% 8 505 9 589 -11,3% 8 505 9 589 -11,3% Anlagerendite* 2,5% 2,6% -0,1 PP 2,5% 2,5% 0,0 PP Vermögensrendite** 2,9% 3,1% -0,2 PP 3,0% 2,9% +0,1 PP

(*) Annualisiert, einschließlich Depotzinsen (d.h. Zinsen auf von Zedenten gehaltenen Fonds).

(**) Annualisiert, ohne Depotzinsen (d.h. Zinsen auf von Zedenten gehaltenen Fonds).

2016 leistet SCOR Global Investments abermals einen erheblichen finanziellen Beitrag in Höhe von 550 Millionen EUR. Die aktive Managementstrategie von SCOR Global Investments ermöglichte der Gruppe, im Berichtszeitraum Veräußerungsgewinne in Höhe von 207 Millionen EUR zu verbuchen, die größtenteils aus den Anleihe- und Immobilienportfolios stammen.

In einem weiterhin niedrigen Renditeumfeld beträgt die Vermögensrendite im Geschäftsjahr 2016 2,9%, gegenüber 3,1% im Geschäftsjahr 2015. Unter Berücksichtigung der von Zedenten gehaltenen Fonds beläuft sich die Netto-Anlagerendite 2016 auf 2,5%. Die Wiederanlagerendite[11] (#_ftn11)erreicht 2,5% zum 31. Dezember 2016. SCOR schätzt ihre Vermögensrendite für das Jahr 2017 auf zwischen 2,7% und 3,2% ein.

Das Anlagevermögen (ohne Zedentendepots) beträgt zum 31. Dezember 2016 19 226 Millionen EUR, und setzt sich zusammen aus: 8% Barmitteln, 79% Anleihen (davon 3% kurzfristige Anlagen), 4% Darlehen, 2% Aktien, 5% Immobilien und 2% sonstigen Kapitalanlagen. Der Gesamtbetrag der Anlagen, einschließlich Zedentendepots in Höhe von 8 505 Millionen EUR, beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 27 731 Millionen EUR, gegenüber 27 552 Millionen EUR zum 31. Dezember 2015.

*

* *

Anhang

1 - Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung seit Jahresbeginn 2016 und seit Quartalsbeginn Q4 2016

In Millionen EUR (geprüft, gerundet, bei aktuellen Wechselkursen)



Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Gebuchte Bruttoprämien 13 826 13 421 +3,0% 3 610 3 425 +5,4% Gebuchte Bruttoprämien P&C 5 639 5 723 -1,5% 1 405 1 367 +2,8% Gebuchte Bruttoprämien Leben 8 187 7 698 +6,4% 2 205 2 057 +7,2% Kapitalanlageergebnis 670 666 +0,5% 169 161 +5,0% Operatives Ergebnis 951 1 048 -9,3% 241 246 -2,0% Konzernergebnis1 6032 642 -6,1% 165 150 +10,0% Gewinn je Aktie (EUR) 3,26 3,46 -5,9% 0,89 0,81 +10,2% Operativer Cash-Flow 1 354 795 +70,3%3 50 237 -78,9%4

1: Konsolidiertes Konzernergebnis, Konzernanteil. 2: Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Senkung des Regelsatzes der französischen Körperschaftsteuer. Unter Ausschluss dieser Auswirkungen würde sich das Konzernergebnis 2016 auf 660 Millionen EUR belaufen. 3: SCOR Global P&C profitierte von einer im dritten Quartal erfolgten, einmaligen Rückzahlung eines von Zedenten gehaltenen Depots in Höhe von rund 300 Millionen EUR. 4: SCOR Global Lifes operative Cashflows seit Beginn des dritten Quartals spiegeln die zeitliche Verschiebung von Schadenzahlungen wider. Die Cashflows seit Jahresbeginn entsprachen den Erwartungen.

2 - Finanzielle Kennzahlen seit Jahresbeginn 2016 und im 4. Quartal 2016

(Geprüft) Seit Jahresbeginn Seit Quartalsbeginn 2016 2015 Veränderung Q4 2016 Q4 2015 Veränderung Netto-Anlagerendite1 2,5% 2,6% -0,1 PP 2,5% 2,5% 0,0% Vermögensrendite1,2 2,9% 3,1% -0,2 PP 3,0% 2,9% +0,1 PP Kombinierte Netto-Schadenkostenquote P&C3 93,1% 91,1% +2,0 PP 93,3% 92,2% +1,1 PP Technische Gewinnmarge Leben4 7,0% 7,2% -0,2 PP 6,9% 7,2% -0,3 PP Kostenquote Gruppe5 5,0% 5,0% 0,0 PP 5,2% 5,0% +0,2 PP Eigenkapitalrendite (ROE) 9,5%6 10,6% -1,1 PP 10,4% 10,0% +0,4 PP

1: Annualisiert 2: Ohne von Zedenten gehaltenen Fonds 3: Die kombinierte Schadenkostenquote ist die Summe der Gesamtschadenforderungen, der Gesamtprovisionen und der gesamten P&C Verwaltungskosten dividiert durch die verdienten Nettoprämien von SCOR Global P&C 4: Die technische Marge von SCOR Global Life entspricht dem technischen Ergebnis, dividiert durch die verdienten Nettoprämien von SCOR Global Life 5: Die Kostenquote entspricht dem Gesamtbetrag der Verwaltungskosten, dividiert durch die gebuchten Bruttoprämien 6 Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Senkung des Regelsatzes der französischen Körperschaftsteuer. Unter Ausschluss dieser Auswirkungen würde die Eigenkapitalrendite 2016 10,4% betragen.

3 - Bilanz-Kennzahlen zum 31. Dezember 2016 (in Millionen EUR, aktuelle Wechselkurse)

Zum 31. Dezember 2016 Zum 31. Dezember 2015 Veränderung Kapitalanlagen insgesamt 1,2 27 731 27 552 +0,6% Technische Rückstellungen (brutto) 28 715 27 839 +3,1% Eigenkapital 6 695 6 363 +5,2% Buchwert je Aktie (EUR) 35,94 34,03 +5,6% Verschuldungsgrad 24,4% 27,5% -3,1 PP Gesamtliquidität3 2 282 2 034 +12,2%

1: Das gesamte Anlageportfolio enthält Kapitalanlagen und von Zedentendepots, aufgelaufene Zinsen, Katastrophenanleihen, Sterblichkeitsanleihen und FX-Derivate. 2: Ohne Nettoinvestitionen von Drittinvestoren. 3: Einschließlich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von Drittparteien.

Kontakt

Marie-Laurence Bouchon

Group Head of Communications

+33 (0)1 58 44 75 43

mbouchon@scor.com (mailto:mbouchon@scor.com)

Ian Kelly

Head of Investor Relations

+44 203 207 8561

ikelly@scor.com (mailto:ikelly@scor.com)

http://www.scor.com/ (http://www.scor.com/en/)

SCOR photo gallery (http://scor.com/en/media/photo-gallery.html)

Twitter: @SCOR_SE (https://twitter.com/SCOR_SE)

Allgemeine Bemerkungen:

Es ist möglich, dass sich in dieser Mitteilung enthaltene Zahlen nicht genau zu den in Tabellen und Texten angegebenen Summen aufaddieren. Prozentsätze und prozentuale Veränderungen werden mit ganzen Zahlen (einschließlich Dezimalstellen) berechnet; daher ist es möglich, dass in dieser Mitteilung bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben rundungsbedingt geringfügige Abweichungen entstehen. Soweit nicht anders angegeben, stammen Angaben zu Geschäftsranking und Marktpositionen aus internen Quellen.

Zukunftsorientierte Aussagen:

Diese Mitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen und Informationen über die Geschäftsziele von SCOR, insbesondere im Hinblick auf aktuelle oder künftige Vorhaben.

Zukunftsorientierte Aussagen können mitunter an der Verwendung der Futur- oder Konditionalform erkannt werden, bzw. an der Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie "schätzen", "glauben", "etwas zum Ziel haben", "beabsichtigen", "erwarten", "führen zu", "dürften" oder ähnliche Ausdrücken. Es ist zu beachten, dass die Erreichung dieser Ziele und zukunftsorientierter Aussagen von zukünftigen Umständen und Fakten abhängen. Es ist möglich, dass zukunftsorientierte Aussagen und Informationen über Geschäftsziele von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren beeinflusst werden, welche sich auf die von SCOR geplanten bzw. erwarteten zukünftigen Ergebnisse, Performances und Leistungen auf erhebliche Weise auswirken könnten. Informationen bezüglich Risiken und Unsicherheiten, die sich negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken können, sind im Referenzdokument 2015 enthalten, das die französische Autorité des marchés financiers (AMF) am 4. März 2016 unter der Nummer D.16-0108 registriert hat und das auf SCORs Website www.scor.com abrufbar ist. Darüber hinaus stellen solche zukunftsorientierte Aussagen keine "Gewinnprognosen" im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 dar.

Finanzielle Informationen:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Finanzinformationen der Gruppe werden auf Grundlage von IFRS und den von der EU anerkannten und veröffentlichten Interpretationen erarbeitet.

Soweit nicht anders angegeben, ist keine Neuklassifizierung von Kennzahlen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie sonstiger finanzieller Kennzahlen des Vorjahres vorgenommen worden.

Ausführliche Informationen zur Berechnung finanzieller Kennzahlen (z.B. Buchwert je Aktie, Netto-Anlagerendite, Vermögensrendite, Kostenquote der Gruppe, Eigenkapitalrendite, kombinierte Schadenkostenquote und technische Gewinnmarge Leben) sind im Anhang der am 22. Februar 2017 veröffentlichten Investor-Relations-Präsentation (siehe Folie Nr. 22) zu finden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Finanzergebnisse sind von SCORs unabhängigen Abschlussprüfern geprüft worden.

Soweit nicht anders vermerkt, werden sämtliche Beträge in Euro angegeben.

Sämtliche Zahlen, die sich auf den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2016 beziehen, dürfen nicht als zukunftsorientierte Aussagen über die erwarteten Finanzergebnisse für diesen Zeitraum angesehen werden. Die abschließenden Solvenzergebnisse der Gruppe werden der Aufsichtsbehörde bis spätestens Juni vorgelegt werden und können von den in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen und Einschätzungen abweichen.



[1] (#_ftnref1)Auf Grundlage des gleitenden 5-Jahres Durchschnittszinses für 5-Jahres-Anlagen über den Zyklus, gemäß der neuen Berechnungsmethode, die im Rahmen des Strategieplans "Vision in Action" bekanntgegeben wurde. [2] (#_ftnref2)Seit dem Start des Strategieplans "Back on Track" 2002 [3] (#_ftnref3)Die geschätzte Solvabilitätsquote zum Jahresende 2015 von 211% wurde hinsichtlich der beiden im dritten Quartal 2016 fällig gewordenen Verbindlichkeiten angepasst (eine nachrangige unbefristete Verbindlichkeit in Höhe von 257 Millionen EUR, mit einem Anfangszinssatz von 6,154%, die im Juli 2016 gekündigt wurde, und eine nachrangige unbefristete Verbindlichkeit in Höhe von 650 Millionen CHF mit einem Anfangszins von 5,375% und ab dem Kündigungsdatum im August 2016 variablen Zinssatz, die im August 2016 gekündigt wurde). Die geschätzte Solvabilitätsquote auf Grundlage der Solvency II-Anforderungen belief sich zum Jahresende 2015 auf 231%. [4] (#_ftnref4)Die Dividende 2016 unterliegt der Genehmigung durch die Jahreshauptversammlung am 27. April 2017. [5] (#_ftnref5)Siehe Präsentation des Investorentags 2016, insbesondere Folie Nr. 102. [6] (#_ftnref6) Unter Berücksichtigung der Auswirkungen derSenkung des Regelsatzes der französischen Körperschaftsteuer auf latente Steuern. Unter Ausschluss dieser Auswirkungen würde sich das Konzernergebnis 2016 auf 660 Millionen EUR belaufen. [7] (#_ftnref7) Siehe die am 27. Juli 2016 veröffentlichte Pressemitteilung. [8] (#_ftnref8) Einschließlich 0,8 Prozentpunkte positive Auswirkungen durch die im 2. Quartal 2016 erfolgten Auflösungen von Rückstellungen für einen Betrag von 40 Millionen EUR in Geschäftszweigen mit langfristiger Schadenabwicklung. [9] (#_ftnref9) Siehe Pressemitteilung vom 7. September 2016. [10] (#_ftnref10) Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien. [11] (#_ftnref11) Entspricht marginalen Wiederanlagerenditen auf Grundlage der Portfolio-Strukturierung von Vermögensklassen mit laufenden Erträgen im 4. Quartal 2016(d.h. Anleihen, Darlehen und Immobilien), entsprechend aktueller Annahmen hinsichtlich Laufzeit von Neuinvestitionen und Renditespanne. Zinskurven zum 31.12.2016.

