TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Mittwoch in engen Grenzen uneinheitlich. Eine Ausnahme bildet nur Hongkong. Dort wird die vom kräftigen Minus beim Schwergewicht HSBC am Dienstag verursachte Delle wieder wettgemacht. Der HSI legt um 0,8 Prozent zu. Die Erholung schreiben Marktbeobachter unerwartet gut ausgefallenen BIP-Daten der chinesischen Sonderverwaltungszone zu. Im vierten Quartal legte das BIP um 3,1 Prozent zu, deutlich stärker als im Jahresvergleich mit 1,9 Prozent erwartet.

In Schanghai und Tokio geben die Indizes minimal nach, der Nikkei-Index um wenige Punkte auf 19.379. Händlern zufolge sorgt das im späteren Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung für etwas Zurückhaltung. Zugleich verbreiteten die positiven Vorgaben und neuen Rekorde der US-Börsen aber auch eine weiter zuversichtliche Grundstimmung.

Überwiegend rechneten die Finanzmärkte im März zwar noch nicht mit der nächsten US-Zinserhöhung, dennoch gebe es Unwägbarkeiten, heißt es mit Blick auf das Protokoll. "Die Rhetorik zur Inflation hat sich unter den Notenbankern geändert. Viele rechnen nun damit, dass sie weiter anzieht", sagt Sue Trinh, Devisenexpertin bei RBC Capital Markets. Am Devisenmarkt tut sich im Vorfeld ebenfalls wenig. Der Dollar verteidigt weitgehend seine jüngsten Gewinne.

Immobilienaktien in Hongkong gesucht

Zu den Tagesfavoriten in Hongkong gehören Immobilienaktien. Stabilisierte Preise für Wohnimmobilien dämpften Sorgen vor negativen Auswirkungen politischer Maßnahmen gegen eine Überhitzung am Immobilienmarkt, heißt es. China Resources Land verteuern sich um über 4 Prozent, Country Garden steigen um 6,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 2008.

Für die HSBC-Aktie geht es derweil nach dem 5-prozentigen Minus des Vortages um weitere 0,4 Prozent nach unten. Das Papier leidet weiter unter überraschend schwach ausgefallenen Quartalszahlen. Besser als der breite Markt entwickeln sich unterdessen in Tokio Aktien aus dem Stahlsektor. Sie würden von Spekulationen über weiter steigende Stahlpreise getrieben, heißt es. JFE legen um 3,2 Prozent zu und Nippon Steel & Sumitomo um 2,1 Prozent, womit beide Titel auf 18-Monatshoch liegen.

Toshiba mit Kurssprung

Eine kleine Kursexplosion erlebt die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie. Sie schnellt um 18,2 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen auf seine US-Kraftwerkstochter leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern, heißt es im Handel.

Für Rakuten geht es um knapp 10 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt hat. Die Aktie stand zuletzt tagelang unter Druck, belastet von enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen.

In Sydney schießen Oil Search um 4,9 Prozent nach oben, gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank of America-Merrill Lynch. Am Dienstag hatte die Aktie trotz gut ausgefallener Geschäftszahlen noch nachgegeben. Rückenwind kommt aber auch von den Ölpreisen, die zur gleichen Vortageszeit deutlich höher liegen. Santos gewinnen 2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.805,10 +0,24% +1,86% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.378,81 -0,01% +1,38% 07:00 Kospi (Seoul) 2.105,59 +0,13% +3,90% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.255,53 +0,07% +4,89% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.159,89 +0,82% +9,82% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.118,25 +0,78% +8,24% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.707,31 +0,04% +3,99% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0544 +0,1% 1,0539 1,0578 +0,3% EUR/JPY 119,65 -0,1% 119,80 120,04 -2,7% EUR/GBP 0,8433 -0,2% 0,8446 0,8500 -1,1% GBP/USD 1,2504 +0,2% 1,2477 1,2443 +1,3% USD/JPY 113,48 -0,2% 113,69 113,48 -2,9% USD/KRW 1141,78 -0,1% 1142,44 1144,97 -5,4% USD/CNY 6,8800 -0,1% 6,8841 6,8834 -0,9% USD/CNH 6,8626 -0,0% 6,8647 6,8666 -1,6% USD/HKD 7,7615 +0,0% 7,7610 7,7611 +0,1% AUD/USD 0,7690 +0,2% 0,7672 0,7665 +6,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,50 54,33 +0,3% 0,17 -1,7% Brent/ICE 56,88 56,66 +0,4% 0,22 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,63 1.235,90 -0,1% -1,28 +7,2% Silber (Spot) 17,97 17,99 -0,1% -0,02 +12,8% Platin (Spot) 1.002,55 1.003,50 -0,1% -0,95 +11,0% Kupfer-Future 2,72 2,75 -0,8% -0,02 +8,7% ===

February 22, 2017 01:06 ET (06:06 GMT)

