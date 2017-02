Die US-Börsen haben ihre Rekordjagd am Dienstag fortgesetzt. Verantwortlich dafür waren vor allem die positiven Bilanzen der Einzelhändler: Sowohl Wal-Mart als auch Home Depot legten positive Zahlen vor.

Dank ermutigender Bilanzen von Einzelhändlern haben die US-Börsen ihre Rekordjagd am Dienstag fortgesetzt. Sowohl beim global führenden Einzelhändler Wal-Mart als auch bei der weltgrößten Baumarktkette Home Depot liefen die Geschäfte rund. Dies verstärkte auch Hoffnungen auf ein Anziehen der Konjunktur, die in den vergangenen Wochen vom neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Plänen für Infrastrukturprogramme und Steuersenkungen geschürt wurden. Auch steigende Ölpreise trugen dazu bei. Die Gesamtgemengelage ermögliche neue Höchststände möglich, sagte Analyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial.

