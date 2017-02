Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp hat einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden. Der DAX-Konzern verkauft das Stahlwerk Siderurgica do Atlantico (CSA) für 1,5 Milliarden Euro an das Stahlunternehmen Ternium aus Luxemburg. Beide Parteien streben einen Abschluss der Transaktion bis Ende September an. Mit dem Mittelzufluss kann der Konzern seine Nettofinanzschulden signifikant verringern. Obwohl eine Wertberichtigung auf CSA in Höhe von rund 0,9 Milliarden Euro notwendig sei, werde sich das Verhältnis von Nettofinanzschulden zum Eigenkapital mit Abschluss der Transaktion verbessern, hieß es. Der Verkauf soll rückwirkend zum 30. September vergangenen Jahres erfolgen. Bis zum Vollzug der Transaktion wird die Business Area Steel Americas als "nicht fortgeführtes Geschäft" ausgewiesen. Der Verkauf wird laut Thyssenkrupp entsprechende Auswirkungen auf den Jahresüberschuss haben. Darüber hinaus erwartet der Konzern aus der Transaktion für seine fortgeführten Aktivitäten keinen Einfluss auf die Ziele für das bereinigte EBIT und den freien Cashflow vor Fusionen und Übernahmen für das laufende Geschäftsjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

EBITDA EBIT Erg nSt Erg/Aktie 4. Quartal Umsatz bereinigt bereinigt u.Dritt Core MITTELWERT 11.666 2.095 1.343 712 1,19 Vorjahr 11.285 1.916 1.037 591 1,08

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

OIBDA(1) 4. Quartal Umsatz bereinigt OIBDA(1) MITTELWERT 1.930 486 470 Vorjahr 2.059 476 570

(1) Operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

Weitere Termine:

07:30 Indus Holding, Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 109,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 116,7 zuvor: 116,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 102,9 zuvor: 103,2 -IT 10:00 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj -GB 10:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj Vorabschätzung: +1,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +0,9 Punkte zuvor: +0,5 Punkte -US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2018 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 11.00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2,5 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11.30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 1 Mrd EUR 12.00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2019 im Volumen von 5 bis 8 Mrd CZK Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 im Volumen von maximal 1 Mrd CZK Auktion 1-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von maximal 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.362,00 0,08 Nikkei-225 19.377,19 -0,02 Schanghai-Composite 3.255,37 0,06 DAX 11.967,49 +1,18% DAX-Future 11.987,50 +1,43% XDAX 11.989,31 +1,42% MDAX 23.636,39 +0,78% TecDAX 1.919,56 +1,07% EuroStoxx50 3.339,33 +0,81% Stoxx50 3.092,22 +0,62% Dow-Jones 20.743,00 +0,58% S&P-500-Index 2.365,38 +0,60% Nasdaq-Comp. 5.865,95 +0,47% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,47% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Gute Chancen auf einen Test der 12.000er Marke im DAX sehen Händler am Mittwoch. "Die Dynamik dürfte zwar zumindest vorübergehend nachlassen", sagt ein Marktteilnehmer. "Die 12.000er Marke will der Markt aber sehen", sagt er. Bei einem Überwinden sei über den Tag hinaus ein Anlauf an den Rekordstand bei 12.391 Punkten drin. Möglicher Treiber für einen weiteren Anstieg und eine wieder zunehmende Dynamik in den Kursen könnte der ifo-Geschäftsklima-Index werden. Eingepreist ist ein weiterer Rückgang auf 109,5 von 109,8 im Januar. Daneben macht weiter die Berichtssaison der Unternehmen die Musik und nachbörslich wird noch das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Mit Spannung warten Händler, ob nun auch der Euro-Stoxx-50 das Januarhoch nachhaltig überwinden kann. Am Dienstag konnte er es lediglich ankratzen. Vom Umfeld her kommt kein Störfeuer.

Rückblick: Fester - Überzeugende Einkaufsmanagerindizes und günstige Konjunkturerwartungen haben die Aktienkurse nach oben getrieben. In Europa gewannen die Branchenindizes der Technologietitel und der Autoaktien jeweils knapp 1,5 Prozent. Noch stärker im Markt lagen nur die Öl- und Gastitel mit einem Plus von 1,8 Prozent. Hier legten Eni mit einem Plus von 2,3 Prozent besonders stark zu. "Angespornt von Spekulationen über eine zeitliche Verlängerung der Förderungskürzung von Opec- und anderen Staaten sind Hedgefonds und andere spekulative Investoren für einen steigenden Ölpreis positioniert", sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. Einziger Branchenindex mit nennenswerten Abschlägen war der Bankenindex, der um 0,9 Prozent nachgab. Grund waren schwache Geschäftszahlen von HSBC, die um 6,5 Prozent einbrachen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Siemens führten mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 125,00 Euro die Gewinnerliste im DAX an. Berenberg hatte das Kursziel für Siemens auf 140 Euro erhöht. Heidelbergcement und Adidas stiegen ähnlich stark. Im SDAX gewannen Koenig & Bauer 11,3 Prozent. Der Druckmaschinenhersteller hat seine im November erhöhte Gewinnprognose erreicht. Das Unternehmen gab zudem eine Reihe von Mittelfristzielen für die kommenden vier Jahre aus und teilte den Abschluss eines Rechtsstreits mit. Wacker Neuson stiegen um 6,1 Prozent. Das Unternehmen will eine eigene Immobiliengesellschaft verkaufen. Wüstenrot und Württembergische gewannen 3,4 Prozent. Der BGH hat geurteilt, dass Bausparverträge gekündigt werden dürfen, wenn sie nach zehn Jahren Zuteilungsreife noch nicht abgerufen werden. "Das nimmt Druck von der Branche", sagte ein Händler mit Blick auf die nun eingesparten hohen Zinsen. Im MDAX zogen Kion um 3,8 Prozent an. Als Grund nannten Händler die Leichtigkeit der Refinanzierung des Dematic-Kaufs. Dialog gewannen 3,3 Prozent. JPM hatte den Titel auf "Overweight" von "Underweight" erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX +0,2% auf 11.989 Punkte

Die Aktie von Tom Tailor quittierte Jahreszahlen mit einem Plus von 3 Prozent. Deutsche Wohnen gaben dagegen 1,5 Prozent ab, nachdem eine Wandelschuldverschreibung platziert und eine Kapitalerhöhung angekündigt worden war. Solarworld legten nach fast 60 Prozent Plus tagsüber weitere 4 Prozent zu. Das Unternehmen hatte seinen Anteil am Lithium-Förderprojekt im Erzgebirge an Bacanora für 5 Millionen Euro verkauft.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Rekordjagd ist auf breiter Front weitergegangen. Alle elf Sektoren im S&P-500 schlossen höher. Die Anleger setzten weiter auf Steuersenkungen und Haushaltsstimuli, die die neue US-Administration versprochen hat. Die Geschäftszahlen von Home Depot übertrafen die Erwartungen, was der Aktie zu einem Plus von 1,3 Prozent verhalf. Wal-Mart hatte ebenfalls positiv überrascht. Die Aktie stieg um 3 Prozent. Macy's verbuchte zwar einen Umsatzrückgang, doch verdiente die Gesellschaft operativ mehr als erwartet. Die Aktie tendierte aber nach Gewinnen schließlich unverändert. Restaurant Brands International übernimmt Popeyes Louisiana Kitchen. Die Popeyes-Aktie sprang um gut 19 Prozent nach oben, für Restaurant Brands ging es um 6,7 Prozent nordwärts. Verizon bekommt das Kerngeschäft des Internetunternehmens Yahoo etwas günstiger: Der Kaufpreis wurde wegen der Hackerangriffe auf Yahoo um 350 Millionen Dollar gesenkt. Für Verizon ging es 0,5 Prozent nach oben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.