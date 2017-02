Der amerikanische Pharmakonzern Baxter International (ISIN: US0718131099, NYSE: BAX) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar. Im Juli 2016 hob das Unternehmen die Dividende um 13 Prozent auf den aktuellen Betrag an. Die nächste vierteljährliche Auszahlung erfolgt am 3. April 2017 (Record date: 3. März 2017). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,52 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert aktuell an ...

