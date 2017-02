Der DAX stieg im gestrigen Tagesverlauf deutlich an und schrammte bis zum Nachmittag nur knapp an der runden 12.000er-Marke vorbei. Die vorbörsliche DAX-Indikation wird bei 11.995 Punkten taxiert - so sollte heute auch das Niveau von 12.000 Punkten geknackt werden können. Aus Sicht der japanischen Chartanalysemethodik, den Candlesticks, ist zudem mit dem gestrigen neuen Hoch die Chance auf eine weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...