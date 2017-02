- Ex-FBI-Chef Louis Freeh bringt sich als Monitor für VW in Stellung.US-Behörden ermitteln zu scharf gegen Konzerne, HB, S. 16, 17 - Die Bundesregierung hält an Privatisierungsplänen für Deutsche Telekom und Deutsche Post fest. HB, S. 8 - ThyssenKrupp verkauft brasilianisches Stahlwerk CSA für €1,5 Mrd an Ternium. Im Zusammenhang mit dem Deal muss ThyssenKrupp Abschreibungen in Höhe von €900 Mio vornehmen. / Quelle: Guidants News FREFresenius Jahreszahlen (EUR)Umsatz: 29,1 Mrd. (VJ: 1.42 Mrd.)EBIT: 4,33 Mrd. (VJ: 3,96 Mrd. )Ausblick: Fresenius erwartet 2017 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15-17 %. Der Konzerngewinn soll um 17-20 % zulegen. / Quelle: Guidants News http://news.guidants.com SAXStröer Jahreszahlen (EUR)Umsatz: 1,12 Mrd. (VJ: 824...

