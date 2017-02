Die Aktie von Fiat Chrysler Automobiles (WKN:A12CBU) stieg am Dienstag und Mittwoch um 5 %. Die Analysten hatten auf einen möglichen in Deal spekuliert, wonach die europäische Tochtergesellschaft von General Motors (WKN:A1C9CM) verkauft werden sollte und dass damit die Möglichkeit einer Fusion von GM und FCA möglich werden könnte.



Wenn du das in den Medien verfolgt hast und dir eine Investition in FCA überlegst, dann habe ich einen Rat für dich: Überlege dir das bitte noch einmal. Hier sind die Gründe.

Es ist klar, warum es FCA gefallen würde, mit GM zu fusionieren

Der CEO von FCA, Sergio Marchionne, brachte die Idee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...