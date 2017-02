Bad Marienberg - Die Bayerische Landesbank bietet eine Aktienanleihe (ISIN DE000BLB4W23/ WKN BLB4W2) auf die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) zur Zeichnung an.Die Anleihe kann noch bis zum 10. März 2017 gezeichnet werden. Der Emissionspreis beträgt 100%.Die BASF-Aktienanleihe hat eine Laufzeit von eineinhalb Jahren und bietet Anlegern die Chance, unabhängig von der Kursentwicklung der BASF-Aktie einen festen Zinssatz in Höhe von 3,80% p.a. des Nennbetrags zum Laufzeitende am Rückzahlungstag zu erhalten. Der Anleger erhält am Ende der Laufzeit den an der Entwicklung der BASF-Aktie orientierten Rückzahlungsbetrag. Schließt der Kurs der BASF-Aktie am Feststellungstag, dem 21. September 2018, auf oder über dem Basispreis, d.h. 85,00% des Startkurses der BASF-Aktie vom 10. März 2017, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe zu 100% des Nennbetrags in Höhe von 1.000 EUR.

Den vollständigen Artikel lesen ...