Alle Achtung! Mit einem Plus von etwa 50 Prozent gehörte die Aktie von Infineon auf Sicht der vergangenen 52 Wochen zu den stärksten DAX-Werten. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Infineon vor.

Was macht Infineon eigentlich genau? Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon helfen dabei, den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. Klein und kaum wahrnehmbar sind Halbleiter Begleiter des täglichen Lebens. So speisen diese beispielsweise regenerative Energien in Stromnetze. Oder sie treiben Autos energieeffizienter an. Infineon verfügt nach eigenen Angaben über ein Technologie-Portfolio mit mehr als 25.000 Patenten und Patent-Anmeldungen. Infineon sieht sich selbst als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-Lösungen, der wichtige Zukunftsmärkte bedient. Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Infineon derzeit mit "Buy" ...

