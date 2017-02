ADVA Optical Networking SE / Datensicherheitstechnologie von ADVA Optical Networking erhält BSI-Zulassung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

ADVA FSP 3000 mit ConnectGuard Verschlüsselungstechnologie erhält die Zulassung für die Geheimhaltungsstufen VS-NfD und NATO Restricted München, Deutschland. 22. Februar 2017. ADVA Optical Networking gab heute bekannt, dass die FSP 3000 Plattform mit der ConnectGuard Verschlüsselungstechnologie vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) zur Verarbeitung vertraulich eingestufter Daten zugelassen wurde. Somit können mit der Lösung von ADVA Optical Networking Daten übertragen werden, die gemäß den Geheimhaltungsstufen "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) sowie "EU Restricted" bzw. "NATO Restricted" klassifiziert sind. Die ADVA FSP 3000 mit ConnectGuard Sicherheitstechnologie verschlüsselt Daten auf der optischen Übertragungsebene. Das System ist die erste Lösung die auch das Fibre Channel Protokoll verschlüsselt in einem 100Gbit/s Signal überträgt und hierfür den BSI-Zulassungsstatus erhält. Öffentliche Institutionen sind nun erstmals in der Lage, die zuverlässigsten Sicherheitsverfahren in ihrer Transportnetzinfrastruktur zu implementieren. Ebenfalls können Daten der EU- und NATO-Geheimhaltungsstufe "Restricted" auf der untersten Netzebene mit Übertragungsraten von 100Gbit/s in leistungsfähigen Umgebungen verschlüsselt werden. "Die Zulassung durch das BSI ist für uns ein großer Erfolg. Sie belegt die Leistungsstärke unserer ConnectGuard-Technologie und zeigt, warum sich viele staatliche Institutionen beim Schutz vertraulicher Informationen auf uns verlassen", so Christoph Glingener, CTO und COO von ADVA Optical Networking. "Ab sofort können deutsche Regierungsbehörden und Unternehmen bei der Übertragung selbst größter Datenmengen von einer höchst sicheren Verschlüsselung auf der Transportschicht profitieren. Unsere ConnectGuard-Lösung sorgt für einen vollständigen Schutz des Netzes - ohne die Komplikationen, die zuvor bei der Verschlüsselung übermittelter Daten auftraten. Hinzu kommt, dass unsere Technologie sehr kosteneffizient und latenzarm ist sowie den nativen Transport sämtlicher Rechenzentrumsprotokolle unterstützt. Behörden können nun die Sicherheit ihrer Netze maximieren, ohne dass Leistungseinbußen auftreten oder höhere Kosten entstehen." Die ADVA ConnectGuard-Lösung zur Transportnetzverschlüsselung ist das kompletteste erhältliche System zur sicheren Datenübertragung und der ultimative Schutz vor aktuellen Cyberbedrohungen. Dabei handelt es sich um die erste vom BSI zugelassene Layer-1-Lösung für den Schutz von FibreChannel Daten in 100-Gbit/s-Netzen, die Glasfaserverbindungen für die genannten Geheimhaltungsstufen verschlüsselt. Dank AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard), dynamischem Schlüsselaustausch und separater Verwaltung der Verschlüsselungsumgebung erfüllt ADVA ConnectGuard auch strengste regulatorische Anforderungen. Die Lösung, die bereits auf allen Kontinenten im öffentlichen Sektor zum Einsatz kommt, steht nun bereit, einen wichtigen Beitrag zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland zu leisten, beispielsweise in den Bereichen Energie und Wasserversorgung, Gesundheitswesen und Transport. "Unsere Sicherheitslösung ConnectGuard wird aktuell in über 250 Netzen weltweit eingesetzt. Ein Großteil davon sind Transportnetze der öffentlichen Hand. Deshalb kam die Anfrage aus Behördenkreisen, die Plattform durch das BSI zuzulassen, wenig überraschend", so Ulrich Schlegel, Product Line Manager bei ADVA Optical Networking. "Unsere ConnectGuard-Technologie ist bereits von führenden IT-Unternehmen und Storage-Anbietern zertifiziert, darunter IBM, Brocade und Dell/EMC. Jetzt können auch deutsche Behörden vom unkompliziertesten, kostengünstigsten und umfassendsten Datenschutz profitieren, der auf dem Markt erhältlich ist. Die BSI-Zulassung von ConnectGuard für Verschlusssachen der Geheimhaltungsstufe NfD ist die passende Antwort auf das gestiegene Cyberrisiko. Sie hilft, die Sicherheit der Netze der deutschen Bundesregierung sowie der nationalen Infrastruktur zu verbessern. Unsere Verschlüsselungslösung für Glasfasernetze ist von zentraler Bedeutung für die Verfügbarkeit, Integrität und Vertrauenswürdigkeit der wichtigsten Netze des Landes und bildet die Grundlage für die digitale Souveränität Deutschlands in den kommenden Jahren." Ein Video zur BSI-Zulassung finden Sie hier: https://youtu.be/v4sD-JxGcPE (https://youtu.be/v4sD-JxGcPE). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

