Was beim Dow Jones die 20.000er-Marke war, ist beim Dax die 12.000 (okay, etwas weniger spektakulär, weil der Index Anfang 2015 schon einmal über dieser Marke gehandelt hatte): in den Medien wird es heißen: seht her, jetzt ist es Zeit, Aktien zu kaufen. Und wie eigentlich immer ist das vielleicht ein bisschen zu spät..

Klar: der Dax hat gestern eine steile Rally absolviert mit einem Gewinn über 1% - und damit etwas geschafft, was den von Allzeithoch zu Allzeithoch eilenden US-Indizes schon seit 50 Handelstagen nicht mehr gelungen ist. Damit hat der deutsch Leitindex den S&P500 sogar wieder im direkten Vergleich überholt, nachdem er seit Anfang Februar den US-Indizes hinterher gehinkt war. Nun aber glaubt man nach den gestrigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone an das Konjunkturwunder eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Möglich ist daher, dass der eine oder andere Profi-Investor in die deutlich niedriger ...

