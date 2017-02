Deutsche Bundesanleihen sind weiterhin gefragt. Das aufflackern der griechischen Schuldenkrise und auch die politischen Unsicherheiten in Frankreich stützen den Anleihemarkt in Deutschland. Nachdem sich in Frankreich die Aussichten für den republikanischen Kandidaten Fillon deutlich abschwächten und die Sorge eines Wahlsiegs von Le Pen zunahmen konnte der Bund-Future zulegen. Dieser testet nun einen ...

