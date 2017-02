Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Axel Springer -0,19% auf 48,38, davor 10 Tage im Plus (4,12% Zuwachs von 46,55 auf 48,47), bet-at-home.com -0,8% auf 105,65, davor 10 Tage im Plus (14,17% Zuwachs von 93,28 auf 106,5), PNE Wind -0,89% auf 2,564, davor 9 Tage im Plus (22,03% Zuwachs von 2,12 auf 2,59), Innogy -0,75% auf 33,78, davor 7 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 32,98 auf 34,03), DMG Mori Seiki -0,07% auf 45,68, davor 6 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 44,46 auf 45,71), Gurktaler AG VZ +1,69% auf 6, davor 6 Tage ohne Veränderung , Metro +1,04% auf 30,03, davor 6 Tage im Minus (-4,5% Verlust von 31,12 auf 29,72), Motor Oil 0% auf 14,64, davor 5 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 13,8 auf 14,64), BT Group -0,77% auf 320,8, davor 5 Tage im Plus (6,1% Zuwachs von 304,7 auf 323,3),...

