Alle reden vom Gold, aber das World Gold Council veröffentlichte soeben ein merkwürdiges Bündel von Zahlen,

das schwer zu deuten ist. Jeweils per Ende 2016 und somit aktuell gültig. Investiert wurden im letzten Jahr 70 % oder

1.560 Tonnen mehr in Gold. Gleichzeitig ging die

Nachfrage nach Schmuck um 15 % zurück, diejenige

für Münzen und Barren um 3 % und die Zentralbanken

kauften mit 384 Tonnen rund 30 % weniger als

im Vorjahr. Die Industrienachfrage fiel nach gleicher

Quelle um 3 % und die Privatnachfrage aus Indien

und China um 21 %. Grösster Käufer war China mit

rund 1.000 Tonnen und Indien mit undurchsichtigen

Quellen um 650 Tonnen. Ergebnis:



In den verschiedenen Zahlen stecken statistische

Überschneidungen, wie das WGC einräumt. Die tendenziell negativen Zahlen erklären den kritischen Verlauf des Goldpreises im zweiten Halbjahr 2016. Marktentscheidend waren nach gleicher Quelle fragwürdige Käufe aus dem Nahen Osten, für die es keine Statistik gibt, und der vorsichtige Aufbau von ETF-Goldfonds via London und Zürich.



Die ist ein Ausschnitt aus dem ZÜRCHER FINANZBRIEF vom 22.02.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info